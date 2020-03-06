Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KİLİS'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

06.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:17
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'te, şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. ekipleri, otomobildeki ve Filistin uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. 

'te jandarma ekipleri Kocabeyli Köyü yakınlarında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 967 uyuşturucu hap ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, araçta bulunan Suriye uyruklu E.C. ile Filistin uyruklu E.E.'yi gözaltına aldı. Suriye ve Filistin uyruklu şüphelilerin jandarma tarafından sorgusu ise sürüyor.


Kaynak: DHA

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