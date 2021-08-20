Kilis'te bağ evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
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Kilis'te bağ evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kilis'te bağ evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te bir bağ evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te bir bağ evinde kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Ebulüle Mahallesi'nde bir kişinin bağ evinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Şüpheli İ.G'ye ait adreste yapılan aramada, evde kenevir yetiştirmek için seraya çevrilmiş özel bir bölme ve malzemeleri, 500 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, iki ruhsatsız av tüfeği ve 54 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kilis'te bağ evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
Kilis'te bağ evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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