Kilis'te uyuşturucu operasyonu
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te, 9 ayrı operasyonda 1 kilo 181 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

15.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07
Kilis'te uyuşturucu operasyonu

'te, 9 ayrı operasyonda 1 kilo 181 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı operasyonda, 1 kilo 181 gram kubar esrar, 50 gram metafetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, A.Y., M.Ç., E.C. ve E.E.T. tutuklanırken, H.R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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