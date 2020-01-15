Kilis'te uyuşturucu operasyonu

15.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:07

Kilis'te, 9 ayrı operasyonda 1 kilo 181 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ayrı operasyonda, 1 kilo 181 gram kubar esrar, 50 gram metafetamin ile hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, A.Y., M.Ç., E.C. ve E.E.T. tutuklanırken, H.R.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA