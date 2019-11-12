Kilis'te uyuşturucu operasyonu
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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

12.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38
Kilis'te uyuşturucu operasyonu

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisini alan ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İnönü Mahallesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 684 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve A.K'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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