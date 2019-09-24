Kilis'te uyuşturucu operasyonu

24.09.2019 12:50

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şıh Mansur Türbesi civarı Suriye sınırına yakın alanda bulunan bir barakaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilirken olayla ilgili Ş.K. ve A.K. yakalandı.

Kaynak: AA