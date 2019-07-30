Kilis'te uyuşturucu operasyonu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Musabeyli İlçesi Topallar köyü kırsalında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşılan ekipler, narkotik köpeği Palan'ın desteğiyle bölgede çalışma başlattı.

Yapılan arama tarafa faaliyetinde 4 farklı noktada özel sulama sistemiyle yetiştirilmiş 108 kök Hint keneviri buldu.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA