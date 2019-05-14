Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B, M.B, M.Ö. ve A.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA