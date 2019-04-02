Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu

Kilis'te, polisin düzenlediği operasyonda 22 bin adet captagon ile 7 kilo 450 gram takoz esrar yakalanırken, 4 kişi ise tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis- Öncüpınar karayolu üzerinde zeytinlik bahçesi içerisinde Suriye uyruklu Şüpheliler Y.A., Z.B., A.H ile D.A isimli şahıslar 22 adet poşet içerisinde 4 kilo 450 gram gelen 22 bin adet captagon hap ile 30 adet kalıp halinde 7 kilo 450 gram gelen takoz esrar maddeleri ile yakalandı.

Gözaltındaki 4 kişi ifadesi alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KİLİS

Kaynak: İHA