Kilis'te uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Kilis'te uyuşturucu madde ele geçirildi

Kilis'te uyuşturucu madde ele geçirildi
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te jandarma ekipleri, yol kenarında 392 gram metamfetamin ele geçirdi.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, yol kenarında 392 gram metamfetamin ele geçirdi.

İl Jandarma komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, merkeze bağlı Deliosman köyü civarında yol kenarında 392 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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