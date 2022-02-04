Kilis'te uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli yakalandı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli yakalandı

Kilis'te uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirışık Köyü çevresinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Göçmen, Kilis, Güncel, Haber

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