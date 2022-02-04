Kilis'te uyuşturucu bulunan araçtaki 3 şüpheli yakalandı
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirışık Köyü çevresinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel