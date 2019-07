Kilis'te "Uyum Mahalle Buluşmaları"

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 15'incisi Kilis'te gerçekleştirildi.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu bahçesinde düzenlenen yemekli etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Türkiye'nin göç konusuna güvenliğin yanında insani yaklaşımıyla çok farklı bir örnek sergilediğini söyledi.

Kendi nüfusu oranında Suriyeliye ev sahipliği yapan Kilis'in buna en büyük örnek olarak gösterilebileceğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti.

"İlimizde yaklaşık 116 bin Suriyeli yaşıyor. Bunun yaklaşık 11 bini Elbeyli 4 bin kadarı Öncüpınar kamplarında yaşamakta. Bu kamplarda Suriyeli misafirlerimize birçok hizmeti vermekle beraber yine dışarıda yani şehir hayatında yaşayanlara da kamu hizmetlerine sınırsız erişim imkanı sağlıyoruz. Geçici koruma kimliği alan misafirlemiz eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerine hiç bir bedel ödemeden erişebilmektedir. Kızılay Kart aracılığıyla ihtiyacı olan Suriyeli ailelerimize yardımda bulunuluyor. Yine BM'nin desteğiyle Suriyeli ailelerin taşınmasına, yerleşimine ve kirasına yardım edilmektedir."

Suriyeli vatandaşların ve çocuklarının eğitimdeki başarılarına da değinen Erdoğan, üniversite ve orta öğretime geçişte başarılı olan öğrencilerin sayısının çok fazla olduğunu dile getirdi.

"Dünyanın her yerine yardım eli uzatıyoruz"

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da göç olgusunun asırlardır devam ettiğini ve dünyanın bütün ülkelerini kasıp kavuran bir gerçek olduğunu söyledi.

Kendisinin de 100 yıl önce Selanik'ten İzmir'e göç etmek zorunda kalan muhacir bir ailenin çocuğu olduğuna işaret eden Ok, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa ona tarih boyunca hep el açtık. Dün olduğu gibi bugün de dünyanın her yerine yetişmeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da yetişmeye devam edeceğiz. Asya'nın steplerindeki bozkırlarındaki kardeşlerimize nasıl el uzatıyorsak, Afrika'da bir damla su için inim inim inleyenlere nasıl şefkat ve merhamet elimizi uzatıyorsak, 100 yıl önce birlikte aynı devleti, aynı kaderi ve aynı toprakları paylaştığımız Suriyeli kardeşlerimizden bu özverimizi esirgeyeceğimizi kimse düşünmemeli."

Ok, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, dün olduğu gibi bugün ve yarın da Suriyeli kardeşlerini hiç kimseye muhtaç etmeyeceğini vurguladı.

"Kilis güvenli liman"

UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Ingham ise Kilis'in çok sayıda erkek, kadın ve çocuğa güvenli bir liman olduğunu ifade etti.

Düzenlenen etkinliğin ziyadesiyle anlam taşıdığını anlatan Ingham, şöyle konuştu:

"Kilis üstün seviyede göstermiş olduğu misafirperverliğiyle birçoğumuzu etkilemiştir. Kilis'te varlığını sürdüren bu büyük sayıdaki göçmen topluluğun, kamu kuruluşları üstünde yarattığı baskının farkında olmakla birlikte UNCHR olarak bu kuruluşlara olan desteğimizi bu vesileyle yenilemek isteriz. Bugünkü mahalle buluşması Kilis'teki ev sahibi topluluk ile mülteci topluluğu arasındaki etkileşimi birbirlerine ait olan kültürleri paylaşması ve takdir etmesi yolunda güçlendirme amacı taşımaktadır."

İl Göç İdaresi Müdürü Kahraman, "Uyum Mahalle Buluşmaları" kapsamında daha önceden üniversite öğrencileri, Suriyeli kanaat önderleri, el sanatları ustaları, sağlık personelleri, iş insanları ve avukatlarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından tiyatro gösterisi, Suriyeli çocuklardan oluşan koro dinletisi ve doğru bilinen yanlışların anlatıldığı video sunumu gerçekleştirildi.

Etkinlik, katılımcıların Suriyeli sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA