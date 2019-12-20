20.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:28

Kilis'te, Uygur Türklerine destek açıklaması

Kilis'te bulunan sivil toplum kuruluşları Çin tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

Ellerinde Türkiye ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanında toplanan STK temsilcileri ile vatandaşlar, sloganlar atıp, Çin'i protesto etti.

Kalabalık adına gazetecilere açıklama yapan Ali Genç, Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında binlerce insanın bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Doğu Türkistan'da yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Genç, Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir. İnsanlar, sırt üstü yatma imkanına bile sahip olmadıkları için, ancak yanlarına dönerek yatmaktadırlar dedi.

Kaynak: DHA

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