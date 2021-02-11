Kilis'te "Uygulamalı Çiftçi Okulu" açıldı

Kilis'te AB'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

Kilis'te AB'nin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamındaki "Uygulamalı Çiftçi Okulu" hizmete girdi.

Merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Kanca, Kilis Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Cırnavuk ve yetiştirici ve çiftçiler katıldı.

Okulun açılış programında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kentteki hayvan sayısında artış olduğunu söyledi.

Kökçüoğlu, FAO tarafından desteklenen eğitim projeleri ile hayvanlarda verim ve kalitenin artacağını belirterek, "Bakanlığımızın uyguladığı desteklemeler ve üreticilerimizin gayretiyle ilimizde küçükbaş hayvan, özellikle Kilis keçisi sayımızda büyük artış meydana gelmiş olup, FAO tarafından desteklenen eğitim projeleri ile de verim ve kalitenin arttırılması hedeflenmektedir. Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine katılım ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Öte yandan FAO Türkiye Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, eğitim gören kursiyerlerin istihdam edildiği işletmeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz