Kilis'te usta çırak buluşması

01.11.2019 14:34

Kilis'te Meslek ve Teknik liselerden mezun olacak öğrenciler, tecrübe edinmek adına ustalar ile bir araya geldi.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Usta Çırak" buluşması projesi kapsamında Kilis Mesleki ve Teknik Lisesi Elektrik ve Motor bölümünden 40 öğrenci, Kilis'te bulunan ustalar elektrikçi Ümit Ekrem Sarıca

ve ulaşım oto sahibi Volkan Gemrikli ile bir araya geldi.

Öğrenciler buluşmada, ustaların tecrübelerini dinledi ve mesleki tecrübelerini yerinde gördü.

Kaynak: AA