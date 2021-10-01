Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Haberler
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Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Kültür Sanat

Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor Kilis'te, Yemeni Ustası Ahmet Özuslu tarafından dikilen yemeniler, dünyanın dört tarafına gönderilirken, dana, manda, keçi, oğlak ve koyun derisinden yemeniler üretiliyor.

KİLİS (İHA) - Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

KİLİS - Kilis'te, Yemeni Ustası Ahmet Özuslu tarafından dikilen yemeniler, dünyanın dört tarafına gönderilirken, dana, manda, keçi, oğlak ve koyun derisinden yemeniler üretiliyor.

Türkiye'de ve uluslarası fuarlarda Türkiye'yi ve Kilis'i temsil eden Ahmet Özuslu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aratıştım Eğitim Genel Müdürlüğü Somut olmayan meslekler arasında alınması nedeniyle kendisinin yemeni ustası olarak katıldığını fuarlara katıldığını söyledi.

"Ayağı terletmiyor, kaşıntı, koku, romatizma, mantar hastalığı yapmıyor"

Ahmet Özuslu, kişiye özgü yemeni diktiklerini, yemenilerin, ayakta mantar oluşturmaması ve yağı terletmemesi nedeniyle tercih edildiğini talebin her geçen gün artığını ifade ederek, "Yemenicilik mesleğinin tarihi çok eski bir meslektir. Yüz yıllar öncesinden gelen bir meslek, günümüze ulaşana kadar çeşitli renklerde üretilen yeminiler bugüne kadar ulaşmıştır. Ama ana ham maddesi değişmemiştir. Dana, manda, keçi, oğlak, koyun, kuzu derisinden yemenileri yapıyoruz. Yemenicilik mesleği, atada, babadan dededen gelen bir meslektir. Ben son kuşak olarak Kilis'te bu mesleği devam ettiriyorum. Kullanım açısından sağlık açısından çok güzel, ayağı terletmiyor, kaşıntı, koku, romatizma, mantar hastalığı yapmıyor. Bunları biz değil, kullanan müşterilerimiz söylüyor. Sağlıklı vücuttaki elektriği alıyor, toprağa veriyor" dedi.

"Yemenin ayak numarası büyüdükçe fiyatları artıyor"

Özuslu, Yemenicilik mesleğine son yıllarda yoğun rağbet olduğunu ifade ederek, "Eskiden belirli renklerde yemeni oluyordu, şimdi ise çok sayıda talep karşısında çeşitli renklerde yemeni dikiyoruz. Özellikle bayanlar ve gençler evde ve dışarıda yemeni giymeyi tercih ediyor. Özel sipariş yapıyoruz, herkes diyorki, bende olan yemeni başkasında olmasın, tarzından bir düşünceleri var. Bunada saygı duyarak, sipariş alıyoruz. Yemeni fiyatları numaradan başlıyor, numarası küçük olduğu zaman fiyatta düşük oluyor. 70 ile 170 TL arasında değişiyor. Numara büyüdükçe fiyat atıyor, çünkü deri fazla kullanılıyor" ifadesini kullandı.

"İngiltere, Fransa, Almanya ve Kanada'ya gönderiliyor"

Özuslu, Türkiye'nin her bölgesine yemeni gönderdiklerini ifade ederek, "Yurt dışına gönderiyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada'ya İstanbul bağlantılı yapıp gönderiyoruz. Ürettiğimiz yemeniler Kilis'e mahsus değil, dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Turizm Bakanlığı Aratıştım Eğitim Genel Müdürlüğü Somut olmayan meslekler arasında alınması nedeniyle bende bir ustaları olarak, yurt içinde yurtdışında fuarlara bakanlığımız aracılığıyla katılıyorum" diye konuştu.

Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kilis'te üretilen yemeniler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor - Haberler
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