Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı Kilis'te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 69 bin doz korona virüs aşısı yapılırken, üçüncü doz aşılama da başladı.

Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı

KİLİS - Kilis'te 32 aşı istasyonunda bugüne kadar 69 bin doz korona virüs aşısı yapılırken, üçüncü doz aşılama da başladı.

Kilis İl Sağlık Müdürlüğünün kent genelinde kurduğu 32 aşı istasyonunda oluşturulan 53 aşı odasında aşılama çalışmaları devam ediyor. Kilis'te şu ana kadar 69 bin doz aşı yapılırken, günlük ortalama bin 500'ün üzerinde aşı uygulanıyor. Üçüncü doz aşı olmak isteyenlere imkan verilmesiyle birlikte çok sayıda vatandaş, aşı istasyonlarına gelerek randevusuz aşı yaptırıyor.

Kilis'te şu ana kadar toplam 69 bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı
Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı
Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı
Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Metin Oktay Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te üçüncü doz aşılama başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 22:53:34. #1.14#

title