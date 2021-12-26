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Üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te 3 ayaklı dünyaya gelen oğlak, görenleri şaşırtıyor.

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KİLİS (AA) - Kilis'te 3 ayaklı dünyaya gelen oğlak, görenleri şaşırtıyor.

Dümbüllü köyü Tekdam mezrasında hayvancılık yapan Ahmet Karakaplan'a ait bir keçi, dün, sol arka ayağı olmayan üç ayaklı oğlak doğurdu.

Karakaplan, gazetecilere, çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Keçisinin dün doğum yaptığını aktaran Karakaplan, "Ahıra gidip baktığımda 3 ayaklı bir oğlağın olduğunu gördüm. Herhangi bir sağlık problemi yok. Annesini emiyor. Kendisini ölene kadar satmayı düşünmüyorum. Hafif dengede problemi var ama normal yürüyor." dedi.

Annesinin ilk doğumu olduğunu belirten Karakaplan, oğlağı görenlerin şaşırdığını sözlerine ekledi.

Üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

Üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

Üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

Üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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