Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı

03.10.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:22

Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı Kilis'te, turşuluk hıtta acurun hasadına başlanırken, acurun kilosu 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı

KİLİS - Kilis'te, turşuluk hıtta acurun hasadına başlanırken, acurun kilosu 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında Hıtta Acur hasadı başladı. Tarlalardan toplanan hıtta acurlar, Kilis ve Gaziantep'e gönderiliyor. Turşuluk iri hıtta acurun kilosu 50 kuruştan, ufak acurun kilosu ise 1 TL'den alıcı buluyor. Geçen yıl 2-3 TL'den satılan hıtta acurun kilosu bu yıl üretim fazlası nedeniyle 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Büyük zahmetlerle toplanan hıtta acurlar, daha sonra çuvallara konarak, satılmak üzere Kilis ve Gaziantep'teki Sebze haline gönderiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde turşu olarak tüketilen hıtta acurun hasadı Kasım ayı sonuna kadar sürüyor.

Hıtta Acur satıcısı Mehmet Gürbüz, Hıtta acurun kilosunun 50 kuruş ile 1 TL arasında değişen fiyatlara satıldığını ifade ederek, "İri acurların kilosu 50 kuruştan, ufak olanların ise kilosu 1 TL'den satıldığını, turşu yapmak isteyenlerin bir an önce acurlarını alsınlar fiyat yükselebilir" dedi.

Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı
Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı
Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı
Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı
Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Mert Fırat Acun Ilıcalı
Spor Samatta Arda Turan Erol Bulut Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ekim Çocuk Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te Turşuluk Hıtta Acur zamanı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 10:22:21. #1.14#
title