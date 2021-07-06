Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı
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Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Sağlık

Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından semt pazarlarında aşı merkezleri oluşturularak, vatandaşların aşı olması sağlanırken, Türkçe ve Arapça anons yapılarak vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı

KİLİS - Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından semt pazarlarında aşı merkezleri oluşturularak, vatandaşların aşı olması sağlanırken, Türkçe ve Arapça anons yapılarak vatandaşlar aşı olmaya davet ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kilis genelinde aşı kampanyası çerçevesinde semt pazarlarında aşı merkezleri oluşturuldu. Pazar esnafı ile alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlar ile semt pazarı çevresindeki vatandaşların aşı olması sağlanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü aşı anons aracı semt pazarı ve çevresinde Türkçe ve Arapça anons ederek., 18 yaş ve üzerindeki vatandaşları aşı olmaya çağırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Murat Şekeroğlu, Semt pazarlarına aşı noktaları oluşturduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ayağına hizmeti getiriyoruz. Bir araç tahsis ederek, Türkçe ve arapça anons ederek, aşılama noktasına çağırıyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği semt pazarlarına böyle bir aşı merkezi kurduk. Birinci doz aşı 50 binin üzerinde hızlı bir şekilde aşılama yapıyoruz" dedi.

Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı
Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı
Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı
Kilis'te Türkçe ve Arapça anonslu aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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