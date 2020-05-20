Kilis'te tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı
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Kilis'te tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Kilis'te tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı Kilis'te, tüp patlaması sonucu evin duvarı kısmen yıkılırken, 3 kişi yaralandı.

20.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:00

Kilis'te tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, tüp patlaması sonucu evin duvarı kısmen yıkılırken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Suriyeli ailenin ikamet etiği Dereboyu Caddesi 40 No'lu ikamette tüpten gaz sızması sonucu meydana gelen patlamada evin cephe duvarı yıkıldı. Patlama sonucu yaralanan iki çocuk ile annesi olay yerine gelen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerini kordon altına alırken, kimseyi olay yerine yaklaştırmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kilis'te tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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