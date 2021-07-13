Kilis'te tüfekle oynayan çocuklardan biri silahın ateş alması sonucu öldü
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Kilis'te tüfekle oynayan çocuklardan biri silahın ateş alması sonucu öldü

Kilis'te tüfekle oynayan çocuklardan biri silahın ateş alması sonucu öldü
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te tüfekle oynayan 2 çocuktan biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kilis'te tüfekle oynayan 2 çocuktan biri silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yavuzlu köyünde 15 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki kuzeni N.E.Y, pompalı tüfek ile oynadıkları sırada silah bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği N.E.Y. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan N.E.Y, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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