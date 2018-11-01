Kilis'te, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şeyh Mansur kavşağında meydana geldi. Basri Kurt (74) yönetimindeki 79 AY 625 plakalı traktör ile Suriye uyruklu İsmail Keçir'in kullandığı 27 MA 3345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Basri Kurt ve traktörde yolcu olarak bulunan Zahide Kurt (71) ile otomobil sürücüsü İsmail Keçir yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.