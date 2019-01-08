Kilis'te Traktör Hırsızlığı İddiası
Kilis'te park halindeki traktörü çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kilis'te park halindeki traktörü çaldıkları öne sürülerek gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tekye Mahallesi Süt Kastelli Caddesi'nde park halindeki Ş.Y'ye ait traktörün çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki kameraların incelenmesi ve istihbari çalışmalar neticesinde Ö.Y, A.H, H.R.Ö. ve E.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Traktör sahibine iade edildi.
Kaynak: AA