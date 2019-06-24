Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü

Kilis'te traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Mustafa Dönmez'in (59) kullandığı 66 AD 311 plakalı traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Aşağı Kalecik köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, ağır yaralanan Dönmez, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA