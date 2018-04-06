Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik yönetimindeki traktör, Musabeyli ilçesine bağlı Körahmethüyüğü köyünde arazi sürerken devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - KİLİS

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