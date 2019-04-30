Kilis'te Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

KİLİS'in Polateli ilçesinde, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü İsmail Pekmezci (49) öldü, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kızılgöl köyünde meydana geldi. Tarlaya giden İsmail Pekmezci yönetimindeki 27 E 7604 plakalı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü İsmail Pekmezci ile yanında bulunan Musa Yılmaz ağır yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan traktör sürücüsü İsmail Pekmezci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pekmezci'nin cenazesi otopsi için morga konuldu. Kazada ağır yaralanan Musa Yılmaz'ın tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam edildiği belirtildi.

- Kilis

Kaynak: DHA