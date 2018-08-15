Kilis'te Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kilis'te bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Kilis'te bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Muhammed Hallabiye idaresindeki 79 MA 595 plakalı kamyonet, Elbeyli-Kilis karayolu Şehit Mehmet Türbesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü ile Şerif, Yusuf, Hasan ve Abdullah Fettah Hallabiye, Abüsselam ve Ali el-Hassan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.