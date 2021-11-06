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Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis'te, hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tıra çarpmamak için aniden duran otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kilis'te, hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tıra çarpmamak için aniden duran otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve 2 çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu 18'inci kilometresindeki Afrin Köprüsü üzerinde Fatih S., yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı BMV marka otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollamaya çıktığı ileri sürülen tıra çarpmamak için frene basması sonucu aynı istikametten gelen Remzi Y. yönetimindeki 27 N 3197 plakalı Tofaş marka otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Remzi Y. ile otomobilde bulunan çocukları İkra ve Emir yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kilis-Hatay Karayolu Afrin köprüsünde geçişler bir süre kontrollü şekilde verildi. Araçların kaldırılmasıyla yol açıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı. - KİLİS

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