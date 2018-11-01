Kilis'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kilis'te, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Kilis'te, traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kilis Çevre Yolunda seyreden Suriye uyruklu İsmail Keçir idaresindeki 27 MA 3345 plakalı otomobil, Şeyh Mansur Kavşağı'nda Basri Kurt'un (77) kullandığı 79 AY 625 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Zahide Kurt (74) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.