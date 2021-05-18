Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Faoruk Mohamed yönetimindeki 79 MA 2659 plakalı otomobil ile Mehmet Enes idaresindeki 34 ZS 0841 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda çarpıştı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir