Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı
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Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

Kilis'te motosiklet ile hafif ticari araca çarpması sonrası 2 kişi yaralandı.

21.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:13
Kilis'te trafik kazası: 2 yaralı

'te motosiklet ile hafif ticari araca çarpması sonrası 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, H.İ. yönetimindeki 79 AL 094 plakalı motosiklet Yaşar Aktürk Mahallesi Hasan Özüberk bulvarında İ.D. yönetimindeki 79 EF 216 plakalı hafif ticareti araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü H.İ. ile motosiklette yolcu olarak bulunan V.Z.Y. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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