Kilis'te trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te polis aracı ve sivil bir aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Olay bugün akşam saatlerinde Kilis merkezi, hastane kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenmeyen 27 RB 321 plakalı otomobil ile 79 A 5934 plakalı resmi polis aracı Öncüpınar sınır kapısı istikametine giden kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle refüje çıkan araçlarda bulunan 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak acil servis ünitesinde tedavi altına alındı.

4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.