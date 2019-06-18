Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kilis'te trafik kazası: 1 yaralı

Kilis'te, karşıya geçmek isteyen yayaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki 79 DL 235 plakalı kamyonet karşıya geçmek isteyen ismi alınamayan yayaya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde çarptı.

Kazada yaralanana vatandaşa ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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