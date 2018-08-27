Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsmet A. yönetimindeki 31 Z 6154 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay karayolu Hisar köyü yol ayırımında Halil Özçelik idaresindeki 27 SZ 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özçelik ile motosiklette bulunan eşi Hacer, gelini Burçin (19) ve torunu Berkey Özçelik (1) 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Burçin Özçelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İsmet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.