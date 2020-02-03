Kilis'te trafik kazası: 1 ölü
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Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

03.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:38
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü

'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, (20) yönetimindeki 79 DK 834 plakalı motosiklet ile uyruklu M.M. yönetimindeki 79 AAH 446 plakalı otomobil, Şıhmehmet Mahallesi Güzel Saray Sokak'ta çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü M.M. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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