Kilis'te Trafik Kazası: 1 Ölü

Kilis'te kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Yılmaz Aygün idaresindeki 79 EF 142 plakalı balık yüklü kamyonet, merkeze bağlı Martavan köyü yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kereste yüklü 27 KH 363 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kamyonet sürücüsü Aygün, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aygün'ün cesedi, sıkıştığı yerden Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Kamyon sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.