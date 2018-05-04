Kilis'te Trafik Kazaları Şehir Polis Kamerasına Yansıdı

Kilis'te üç trafik kazası şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlk kaza, Ekrem Çetin kavşağında meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, askeri tıra çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

İkinci kaza, bir aracın geri geri giderken park halindeki araçlara çarpması sonucu yaşandı. Park halindeki araçlara çarparak duran araç şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son kaza ise Şehit Polis Alaattin Çaycı Parkı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü, seyir halindeki otomobillere çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - KİLİS