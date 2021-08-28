Toz biberin kalitesi üreticilerin bilinçlendirilmesiyle arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde baharatta kalitenin arttırılması için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te üretilen toz biberin kalitesini yükseltti.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde baharatta kalitenin arttırılması için yapılan çalışmalar, Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te üretilen toz biberin kalitesini yükseltti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Baharat Komisyonu Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi ve Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, aralarında kırmızı biberin de bulunduğu baharatların kalitesinin arttırılması amacıyla yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kurutulan biberde en büyük sıkıntının aflatoksin olduğunu ve bunun önüne geçmek içinde sahada hem muhtarlar hem de üreticilerle görüştüklerini anlatan Şekeroğlu, hasat edilen biberin işlemleri sırasında yeşil olan sapından ayrılması gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Prof. Dr. Şekeroğlu, aflatoksin sorununu yok etmenin sahada yapılan çalışmalarla mümkün olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de biber üretiminin yarısından fazlası Kilis'ten sağlanıyor. Türkiye'de biber üretimi konusunda Kilis ikinci sırada. Kendi alanımızda biberin kalitesini artırma konusunda yıllardır çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Bu konuda mutluyuz, yöredeki üreticilerimize teşekkür ediyoruz.

Özenle biberin kurutma işlemleri yapılıyor. Biberlerden önce yeşil çöp kısmı ayrıştırılıyor, daha sonra biberler burada makinada parçalanıyor. Kurutma sergisi üzerine serilerek güneş ortamında doğal olarak kurutuluyor. Kurutmada arzu edilen kurutma makinalarında kurutmaktır ancak biz yaptığımız çalışmalarda doğal kurutma yöntemiyle kurutulan biberlerde lezzetin ve renginin daha çok güzel olduğunu görüyoruz. Güneş altında açık alanda biberleri usulüne uygun kuruttuğumuzda hem biberin kalitesi artıyor hem de aflatoksin ve benzeri kanserojen maddelerden kurtulmuş oluyoruz."

Üretici ve tüketici memnun

Nazım Şekeroğlu, Kilis'te kırmızı biberde kalitenin giderek arttığını vurgulayarak, "Biberin tarladaki aşamasından kurutma aşamasına hatta fabrikalardaki aşamalarına kadar takip ediyoruz. Üreticilerimizi, işletmeleri ve muhtarlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Rahatlıkla Kilis'te üretilen kırmızı biberler hem ticari hem de tüketici alanında tercih edilmeye başlıyor. Yürüttüğümüz çalışmalarla hem üreticimiz kazanıyor hem sanayicimiz kaliteli hammadde bulmuş oluyor hem de tüketicimiz gönül rahatlığıyla tüketebileceği kırmızı bibere ulaşmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz