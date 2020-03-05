Kilis'te toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

05.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:08

Kilis'te, toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bazı olumsuz paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Paylaşımlarla halkın huzur ve güvenliğine zarar verilmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, "İstihbari bilgiler doğrultusunda, sosyal medya üzerinden halkımızı kanunsuz gösteri yapmaya, sokak olayları ve kaos ortamı çıkarmaya çalışarak kamu düzeninin bozulmasına sebep olacak paylaşımlar yapıldığı, sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda müzahir kitleler tarafından çeşitli legal-illegal eylem ve etkinlikler yapılacağı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, farklı kesimler arasında çatışma çıkması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin, kamu esenliğinin, huzur ve güvenliğin korunması amacıyla toplantı ve yürüyüş kanunun ilgili maddesi gereği 15 gün boyunca izinsiz tüm toplantı ve gösteri yürüyüş, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer vb. her türlü eylem, etkinlikler yasaklanmıştır."

Kaynak: AA