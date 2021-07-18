Kilis'te "tıraş" kavgası: 1 ölü
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Kilis'te "tıraş" kavgası: 1 ölü

Kilis'te 'tıraş' kavgası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi ile berber arasında çıkan kavgada, berber Ali Osman Karabalık pombalı tüfekle vurularak, öldürüldü.

Kilis'te çocuğunun tıraşını beğenmeyen kişi ile berber arasında çıkan kavgada, berber Ali Osman Karabalık pombalı tüfekle vurularak, öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık'a ateş açarak yaraladı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kilis'te 'tıraş' kavgası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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