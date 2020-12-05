Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı

05.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:43

Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı

KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda, Suriye'den Türkiye'ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tır risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına alındı. Tırın lastiklerinde sökülerek yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.

Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı
Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

İlgili Haberler

Erzincan'da hareket halindeki tırın lastikleri yandı
Erzincan'da hareket halindeki tırın lastikleri yandı
Kilis'te kaçak cep telefonları ele geçirildi
Kilis'te kaçak cep telefonları ele geçirildi
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü
Kilis'te trafik kazası: 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Aralık Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 16:43:05. #1.14#
title