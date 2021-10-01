Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, iki kişi yaralandı.

M.E'nin kullandığı 06 FY 1056 plakalı tır ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobil, Kilis Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde çarpıştı.

Otomobildeki 4 kişi sıkışarak hayatını kaybetti, araç sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi
AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kilis'te, otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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Haber: Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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