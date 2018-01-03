Kilis'te Terör Örgütü Pyd/pkk Üyesi Yakalandı
Kilis'te Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi, sınır hattında yakalandı.
Kilis'te Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terör örgütü PYD/PKK üyesi, sınır hattında yakalandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PYD/PKK mensubu bir kişinin, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi merkeze bağlı Gülbaba köyü sınır hattında yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.