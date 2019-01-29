Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen Mennan A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlının geçici kimlik belgesi almak için İstanbul'dan Kilis'e geldiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA