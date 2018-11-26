Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elbeyli ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu B.B. ve F.B'nin terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.