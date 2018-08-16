Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen Suriyeli yakalandı.
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen Suriyeli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Şüphelinin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriyeli Muhammed A. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.