Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.
Kilis'in Polateli ilçesinde, 5 terör örgütü PYD/PKK mensubu Suriye sınır hattında gözaltına alındı.
Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.
Ekipler, Polateli ilçesi Bağarası köy yolunda düzenledikleri operasyonda, 5 şüpheliyi yakaladı.
Suriye uyruklu Wahide E, Madina S, Hevi Hamo S. ve Midye E. ile Mehmet K'nin kimlik kontrollerinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.