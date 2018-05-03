Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, Suriye sınırında gözaltına alındı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, Suriye sınırında gözaltına alındı.
Bir grup teröristin Türkiye'ye giriş yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.
Sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen terör örgütü DEAŞ üyesi E.K, Y.A.B. ve E.Ç. ile F.Y. gözaltına aldı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.