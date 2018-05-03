Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isterken gözaltına alındı.
Kilis'te terör örgütü PYD/PKK üyesi 5 terörist, Suriye sınırından Türkiye'ye geçmek isterken gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir grubun Oylum köyü yakınlarından Türkiye'ye geçeceği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede düzenledikleri operasyonda, sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen 5 şüpheliyi yakaladı.
Türk vatandaşı S.K, N.D, İ.B. ve Z.S ile Suriye uyruklu Y.M'nin kimlik kontrollerinde terör örgütü PYD/PKK üyesi oldukları tespit edildi.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.