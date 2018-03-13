Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin Gülbaba sınırında olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, bölgeye düzenledikleri operasyonla teröristi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde Suriye uyruklu Ahmet K. olduğu tespit edilen teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin kırsalına düzenlenen hava harekatı sırasında bacağından ve kafasından yaralandığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.